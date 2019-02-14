Овсянников: опыт работы по ФЦП поможет Севастополю без нарушений исполнить нацпроекты

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя и Республики Крым при исполнении федеральной целевой программы, направленной на развитие полуострова, получили опыт, который поможет им в реализации приоритетных национальных проектов, уверен губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Из федеральных проектов мы участвуем в 48, есть паспорта, соглашения. <…> Тренировка определенная в виде реализации ФЦП нас подготовила. Мы уже жили - и Крым, и Севастополь - в таком темпе, когда нам поблажек никто не давал. Эти пять лет нам правила и процедуры никто не менял: мы проходили Главгосэкспертизу, перерасчеты стоимости, выделяли земельные участки, проходили общественные слушания, сталкивались с некачественными подрядчиками, расставались с ними, заходили повторно с другими - и сдавали, тем не менее, объекты и в большем количестве, чем сейчас предусмотрено национальными проектами", - сказал Овсянников в интервью ТАСС на полях инвестиционного форума в Сочи.

Губернатор выразил уверенность, что город справится с реализацией нацпроектов. Наибольших усилий, по его мнению, потребует жилищное строительство.

"Самый сложный для нас проект будет строительство того объема жилья, который нам поставлен - более 300 тыс. кв. м в год. Для этого у нас есть определенные ограничения: ограниченно работающая банковская система, ограничения по перспективным земельным участкам, которые могут осваиваться, потому что мы против точечной застройки, и потенциал такого подхода уже исчерпан. Обещает трудности и переход на новый вид работы с дольщиками в отсутствие работающей банковской системы", - пояснил Овсянников.

О ФЦП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа (ФЦП). Всего в 2019-2022 годах эти регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.