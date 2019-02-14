Конкурс для молодых бизнесменов учредят в Севастополе в рамках нацпроекта по МСП

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют проводить в городе конкурс для молодых предпринимателей, который будет проводиться в рамках национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса и при поддержке общественной организации "Деловая Россия", сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.

"Один из самых интересных для нас национальных проектов - проект развития малого и среднего предпринимательства. И мы в этом году запускаем программу грантовой поддержки молодых предпринимателей в сумме 100 тыс. рублей для 300 человек", - сказал Овсянников.

Он отметил, что при реализации этой программы руководство города рассчитывает на поддержку "Деловой России".

Ранее в рамках инвестфорума Овсянников и президент ООО "Деловая Россия" Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве. "Наше соглашение - <…> попытка использовать лучшие практики успеха взаимодействия предпринимательского сообщества, бизнеса, "Деловой России" и субъектов РФ, региональных органов исполнительной власти в части повышения качества условий ведения бизнеса", - сказал Репик журналистам.

Он уточнил, что этот опыт будет особенно нужен Севастополю "как молодому субъекту РФ". "В стране предпринимательство очень молодое. Совсем недавно не было вообще никакого предпринимательства. Нашим новым регионам - и Севастополю, и соседу Крыму - приходится проходить эту дорогу [развития предпринимательства в условиях российской экономики] еще быстрее, чем всем остальным, и бизнесу важно не просто находиться в диалоге, не просто быть услышанным, но и перенимать опыт, который наши предприниматели в других субъектах 20 с лишним лет набирали и наращивали", - пояснил Репик.

По его словам, "Деловая Россия" также может транслировать проблемы российских регионов на федеральном уровне.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.