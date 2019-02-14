Объем финансирования нацпроектов в Рязанской области за шесть лет составит 52 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Рязанская область получит из федерального бюджета 38 млрд рублей на реализацию нацпроектов до конца 2024 года, с учетом софинансирования региона сумма составит 52 млрд рублей. Об этом на площадке российского инвестиционного форума сообщил губернатор Николай Любимов, сообщается на сайте облправительства.

Глава региона уточнил, что Рязанская область участвует в 11 нацпроектах.

"Все они будут очень полезными для области. На реализацию задач президента РФ выделены беспрецедентные средства. За шесть лет только в наш регион будет направлено 52 млрд рублей, из них 38 млрд рублей - федеральные деньги", - сказал Любимов.

Ранее губернатор сообщил ТАСС, что в 2019 году регион получит из федерального бюджета на реализацию нацпроектов более 6 млрд рублей.

Среди крупных проектов, которые в ближайшее время будут реализованы в рамках нацпроектов, - завершение строительства больницы скорой медицинской помощи в Рязани, строительство онкодиспансера, спортивных комплексов, крытых катков, детских садов и школ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.