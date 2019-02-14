Финансирование ремонта дорог в Калмыкии увеличат в 2019 году в два раза

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Калмыкия получит на ремонт дорог в 2019 году более 1,5 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов, что в два раза больше, чем в 2018 году. Деньги будут выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума глава Калмыкии Алексей Орлов.

"Мы участвуем в десяти национальных федеральных проектах. 35 федеральных и 45 региональных паспортов на сегодня [готовы]. Если распределять по удельному объему финансирования на текущий 2019 год, то на первом месте, безусловно, стоит проект "Безопасные и качественные дороги". По текущему году мы планируем на эти цели направить свыше 1,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Орлова, деньги будут направлены из федерального бюджета - около 900 млн рублей, и из республиканского - около 600 млн рублей. "Вдвое [рост] по сравнению с прошлым годом", - добавил он, уточнив, что в 2018 году в рамках проекта на ремонт было направлено около 750 млн рублей.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.