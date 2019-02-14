Медведев, участвующий в Российском инвестиционном форуме, встретится с главами регионов

Как ранее сообщил сам председатель правительства, он намерен обсудить с руководителями регионов выполнение национальных проектов, касающихся развития социальной сферы, то, какие проблемы могут возникнуть при их реализации, новые возможности субъектов.

Выступая в четверг на пленарном заседании форума, глава кабмина отметил, что при выполнении нацпроектов в регионах не должно быть общего, формального подхода, поскольку везде есть собственная специфика. При этом он подчеркнул: "Наша ключевая задача - чтобы различия между регионами стали минимальными, чтобы у людей, вне зависимости от того, где они живут, были нормальные условия для жизни, достойная зарплата, возможность выбирать работу, нормальное жилье и дороги, доступная медицина и качественное образование".

Медведев также уже предупредил губернаторов, что будет постоянно выезжать в регионы для контроля за реализацией нацпроектов.

Зеленое финансирование и химия

Третий день форума будет посвящен конкретным проблемам развития отдельных отраслей и сфер российской экономики. Так, одна из сессий будет посвящена развитию химического комплекса. Развитие высоких переделов в нефтегазохимической и химической промышленности - мощный импульс роста смежных отраслей российской промышленности, таких как легкая промышленность, фармацевтика и медицина, авиация, кораблестроение и машиностроение, парфюмерия и косметика и другие, уверены эксперты. Основная задача ближайших шести лет в химической промышленности - это повышение конкурентоспособности российской химической продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Какая стратегия ведет к высоким показателям в развитии отечественной химической промышленности, какие меры поддержки необходимы нефтехимической отрасли, каковы актуальные направления цифровизации российской химической промышленности - эти и другие вопросы будут обсуждать на форуме.

Кроме того в рамках деловой повестки на форуме в третий день обсудят цифровую трансформацию и борьбу за финансовые ресурсы в технологической гонке. Сокращение инвестиций стало проблемой экономики России последних четырех лет, и, несмотря на ряд обнадеживающих тенденций, в целом приходится констатировать, что ситуация на рынке финансовых ресурсов продолжает оставаться крайне сложной, уверены участники дискуссий. Для увеличения темпов роста российской экономики и обновления основных фондов необходимо располагать значительными средствами для инвестирования в реальный сектор, и источником привлечения необходимых ресурсов должен стать финансовый рынок. В сложившейся российской практике основным механизмом привлечения финансовых средств для целей развития реального сектора экономики является классическое банковское кредитование.

Согласно оценкам экспертов, механизм инвестиционного кредитования в России развит в меньшей степени и составляет менее 8% от общего объема кредитов. В числе сдерживающих факторов - ужесточение требований банков к потенциальным заемщикам, дефицит долгосрочных пассивов, неопределенность в отношении реального срока окупаемости проекта, существующие нормативные требования регулятора.

Экспертам предстоит обсудить, каковы перспективы развития инвестиционного кредитования в России, какие корректировки нормативно-правовой базы регулирования финансового рынка необходимы, каковы перспективы развития основных секторов финансового рынка.

Еще одна тема для обсуждения - "зеленое" финансирование, то есть создание институциональной среды, в которой происходит объединение государственного и частного финансирования, направленного в "зеленые" отрасли, а также эффективный контроль над инвестициями в проекты с высоким уровнем риска негативного воздействия на окружающую среду. Формирование и развитие системы "зеленого" финансирования рассматривается сегодня как составная часть национальной стратегии развития, в частности при реализации национальных проектов, при внедрении предприятиями промышленности наилучших доступных технологий.

Приватность в эпоху интернета и онлайн-образование

За последние годы произошел прорыв как в качестве обработки больших данных, так и в источниках их получения. Телеком-операторы могут определять, где вы реально живете, с кем дружите, когда гуляете с собакой и сколько денег вам приходит на счета. Как сохранить приватность в эру интернета вещей, какие ограничения должны быть на обработку данных, какую ответственность должны нести такие компании, вместе с участниками форума обсудит глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Задачу повышения качества высшего образования призвана решить интеграция современных технологий в образовательные процессы. Применение информационных технологий в образовании способствует формированию профессиональных компетенций будущих квалифицированных кадров. Таким образом, в частности, внедрение и развитие онлайн-образования сможет повысить качество образования в целом, открыть доступ к самообразованию людей по всей России.

Как развивается онлайн-образование в мире и в России и каков объем рынка онлайн-образования в стране - станет темой обсуждения панельной дискуссии "Инвестиции в онлайн-образование". Свои идеи выразят руководитель образовательных сервисов "Яндекса" Илья Залесский и ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова.

Фонды и НКО, способные выстроить открытый диалог с аудиторией, привлекают большее финансирование и стимулируют участие граждан в решении социальных проблем. Возможность оказывать значимое влияние на мотивацию и действия людей определяет важность и необходимость инвестирования в социальные коммуникации, будь то рекламная кампания, просветительский проект или благотворительная акция, а также потребность в развитии их креативной составляющей.

Участники сессии "Искусство оказывать влияние: инвестиции в социальные коммуникации" обсудят, как создавались знаковые социальные коммуникации - как в сфере бизнеса, так и в благотворительной среде - и какие тренды определяют дальнейшее развитие социальных коммуникаций.

Темой еще одной дискуссии станет создание благоприятных условий для вовлечения инвестиций в социальную сферу, совершенствование для этого нормативно-правовой базы, снятие ограничений и административных барьеров и обмен лучшими практиками государственно-частного партнерства. Привлечение частных организаций в социальную сферу позволяет повысить качество и доступность услуг, удовлетворенность ими конечного потребителя, создаст условия для расширения ассортимента услуг, а также способствует оптимизации расходов бюджета и эффективному использованию государственного имущества.

Стратегия развития регионов

В третий день регионы РФ планируют обсудить реализацию стратегических задач на ближайшие годы. Представители регионов также подпишут соглашения о сотрудничестве в разных сферах.

К примеру, представители Ямало-Ненецкого автомномного округа подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с правительством Алтайского края. Делегация Курской области заключит соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и научно-техническом сотрудничестве с Кемеровской и Воронежской областями, во время встреч они обсудят вопросы реконструкции центральной гостиницы, крупнейшего стадиона Курска и создания в регионе системы фото-видео фиксации нарушений ПДД.

Регионы также обсудят состояние отдельных территорий России. Так, губернатор Псковской области Михаил Ведерников утром примет участие в деловом завтраке "Интурист как драйвер развития городского пространства. Как привлечь?". Глава региона намерен выступить на мероприятии и рассказать о туристической привлекательности Псковской области. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заключит соглашение с "МРСК Центра" по модернизации и цифровизации электросистем региона до 2028 года.