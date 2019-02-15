Ростовский губернатор: реализация нацпроектов зависит от подготовки управленческих кадров

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Подготовка управленческих кадров на всех уровнях власти позволит успешно реализовать национальные проекты в регионах России. Такое мнение высказал в пятницу в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Кадровое обеспечение является принципиальным. Но если они, управленцы, подготовленные, не только принимают управленческое решение, но и понимают и реализуют механизмы достижения цели - это, мне кажется, принципиальный вопрос, который определит успех этой шестилетней работы", - сказал он, уточнив, что в первую очередь необходимо заниматься управленцами, готовыми на всех уровнях, включая муниципалитет, реализовать задачи, заложенные в паспортах нацпроектов.

Голубев добавил, что сейчас в регионе проводят систему обучающих семинаров. Также для успешной реализации нацпроекта налаживается взаимодействие между региональным, муниципальным уровнями - между всеми участниками проектов в социальной сфере, в отраслях экономики. "Если эта цепочка будет построена эффективно до конца, это значит любой исполнитель должен понимать, что нет неважных винтиков в любом механизме. Один их них может быть причиной сбоя", - отметил он.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года. Ранее Голубев сообщил, что из федерального и регионального бюджетов на реализацию национальных проектов в Ростовской области до 2021 года будет направлено около 68 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.