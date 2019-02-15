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Российский инвестиционный форум - 2019

К строительству онкологического центра в Калмыкии планируется привлечь Ростех

Глава республики Алексей Орлов уточнил, что возможность строительства объекта заложена в реализации нацпроекта по здравоохранению в регионе

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Калмыкии ведут переговоры с госкорпорацией "Ростех" о строительстве онкологического центра в республике, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Алексей Орлов.

"В проекте [онкоцентр] есть. Мы сегодня работаем с одним нашим партнером, и этот проект будет реализовываться именно по государственно-частному партнерству. Это известная российская компания, которая успешно работает во многих регионах", - сказал Орлов, уточнив, что речь идет о госкорпорации "Ростех".

По его словам, возможность строительства онкоцентра заложена в реализации нацпроекта по здравоохранению в Калмыкии. Вопрос пока на стадии обсуждения, сроки начала строительства и сумма инвестиций неизвестны.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
Орлов, Алексей МаратовичРоссияКалмыкияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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