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Российский инвестиционный форум - 2019

Хабаровский край получил свыше 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2019 году

Как уточнил глава региона Сергей Фургал, средства потратят на реализацию 11 нацпроектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей выделено из федерального бюджета для реализации национальных проектов в Хабаровском каре в 2019 году, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Сергей Фургал на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Президент России Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Для достижения поставленных целей были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Все эти проекты планируется реализовать до 2024 года.

"10,7 млрд рублей будет затрачено по 11 нацпроектам в 2019 году в Хабаровском крае", - сказал Фургал, уточнив, что региональный паспорт нацпроекта "Наука" еще не подписан.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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