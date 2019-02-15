Около 8 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Калмыкии до 2024 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 6 млрд рублей будет выделено из федерального и республиканского бюджетов на реализацию национальных проектов в Калмыкии до 2021 года, сообщил ТАСС глава Калмыкии Алексей Орлов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы в общей сложности около 6 млрд рублей в ближайшие три года потратим на реализацию национальных проектов. Хотел бы упомянуть, что бюджет республики небольшой и для нас эта цифра очень серьезная. Поэтому мы верим и убеждены, что все жители Калмыкии ощутят на себе реализацию национальных проектов", - сказал Орлов, уточнив, что средства будут выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики, до 2024 года на реализацию нацпроектов планируется направить еще порядка 2 млрд рублей.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для реализации задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.