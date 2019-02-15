Региональный экспортный стандарт 2.0 начнут внедрять в Смоленской области в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Смоленская область вошла в число пилотных регионов России, где с 2019 года начнут внедрять новую систему поддержки бизнеса в рамках Регионального экспортного стандарта 2.0. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

Соглашение о внедрении проекта подписали губернатор Алексей Островский и гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Подписанный документ предполагает внедрение на территории Смоленской области Регионального экспортного стандарта 2.0, который разработан в соответствии с планом национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Это будет способствовать созданию благоприятной экспортной среды для развития бизнеса за счет консультационной поддержки предприятий предпринимателей создания и ведение базы экспортеров, совершенствования региональной системы поддержки экспорта", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в 2019 году Региональный экспортный стандарт 2.0 будет введен в 11 пилотных регионах. В 2017 году Российский экспортный центр запустил первую версию стандарта в 22 регионах страны. В этих субъектах проводили обучение начинающих экспортеров. Были созданы также экспортные советы, которые занимаются продвижением региональных брендов на внешние рынки.

Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий отечественным производителям широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки на всех этапах экспортной деятельности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.