Медведев рассказал о подготовке индивидуальных планов выхода из кризиса для бедных семей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по выводу из сложной ситуации для бедных семей, в рамках которого для них готовят индивидуальные программы преодоления кризиса, работает в восьми регионах страны. Об этом заявил на совещании с главами субъектов Федерации премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Минтруд запустил пилотный проект по снижению бедности в восьми регионах. В его рамках будет создан реестр бедных семей и индивидуальные программы по выходу из кризисной ситуации", - сказал премьер.

По его словам, в рамках этой работы в пилотных регионах уже есть успешные примеры решения проблемы.