{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российский инвестиционный форум - 2019

Медведев рассказал о подготовке индивидуальных планов выхода из кризиса для бедных семей

По словам премьер-министра, Минтруд уже запустил пилотный проект по снижению бедности в восьми регионах

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по выводу из сложной ситуации для бедных семей, в рамках которого для них готовят индивидуальные программы преодоления кризиса, работает в восьми регионах страны. Об этом заявил на совещании с главами субъектов Федерации премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Минтруд запустил пилотный проект по снижению бедности в восьми регионах. В его рамках будет создан реестр бедных семей и индивидуальные программы по выходу из кризисной ситуации", - сказал премьер.

По его словам, в рамках этой работы в пилотных регионах уже есть успешные примеры решения проблемы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
Ненецкий АО примет участие в 11 нацпроектах
Не будет реализован только нацпроект "Наука", поскольку в регионе нет высших учебных заведений
Читать полностью