Ненецкий АО в 2020 году перейдет на электронный документооборот

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ с 1 января 2020 года перейдет на электронный документооборот, сообщил в пятницу губернатор Александр Цыбульский в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы хотим всю систему документооборота, включая заключение строительных контрактов и контрактов иного плана, с первого января следующего года полностью перевести в электронный формат. С 1 января 2020 года мне хотелось бы, чтобы бумажные носители перестали ходить по недрам администрации", - сказал Цыбульский.

Губернатор отметил, что это поможет контролировать качество закупок. "На любом этапе можно посмотреть, где система дала сбой или где система претерпела какие-то изменения, приведшие к тем или иным результатам", - отметил собеседник агентства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.