Ненецкий АО примет участие в 11 нацпроектах

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) будет принимать участие в 11 национальных проектах. В регионе не будет реализован только нацпроект "Наука", сообщил в пятницу ТАСС губернатор НАО Александр Цыбульский на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Наш регион будет участвовать во всех нацпроектах, за исключением связанного с развитием науки, исходя из того, что у нас нет ни высших учебных заведений, ни научных учреждений - так исторически сложилось. Все остальные направления будут активно реализованы на территории округа", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что особенно для региона важны проекты, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья и строительством социальной инфраструктуры. "У нас есть проблемы, это связано с переселением из ветхого и аварийного жилья. <...> Большой уклон мы делаем в части строительства социальной инфраструктуры, износ которой в округе весьма значительный. Это и пристройка к Ненецкой окружной больнице, и возможные планы строительства новой поликлиники, строительство детских садов и яслей по всей территории округа, реконструкция и строительство еще одной школы в поселке Искателей, нескольких школ и интернатов в отдаленных деревнях, особенно тех, которые служат базой для детей из кочевых семей", - пояснил глава региона.

Еще одно важное направление для региона - это развитие транспортной инфраструктуры. "Основные из них - дорога Сыктывкар - Нарьян-Мар, которую надо построить. Это важное направление, которое снимет основные логистические ограничения в регионе", - добавил губернатор.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.