Власти Забайкалья рассчитывают получить почти 13 млрд рублей на нацпроекты

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края намерены получить почти 13 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Утвержден 51 региональный проект… Мы заключили 26 соглашений о реализации региональных проектов и 11 соглашений о выделении межбюджетных трансфертов. Для наших проектов предусмотрено почти 13 млрд рублей из федерального бюджета и почти 1,5 млрд рублей из средств бюджета края", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Александра Осипова.

По его словам, уже в этом году по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе начнется реконструкция и ремонт 115 км автодорог. К концу года в Забайкалье заработают 16 яслей, начнется строительство 15 детских садов. Будет проведен капитальный ремонт спортивных залов, их оснастят спортивным инвентарем.

"В ближайшие планы по проекту "Здравоохранение" входит строительство детской клинической больницы на 750 коек, приобретение 12 модульных ФАП, 35 автомобилей скорой медицинской помощи для пострадавших при ДТП, развитие санитарной авиации", - отмечается в сообщении.