ФАПы Ненецкого АО оснастят телемедицинским оборудованием в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) Ненецкого автономного округа в 2019 году оснастят для проведения телемедицинских консультаций. Об этом сообщил в пятницу губернатор Александр Цыбульский в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы в этом году заложили деньги и планируем развиваться в части развития материально-технической связи телемедицины. Мне бы хотелось, чтобы мы вышли в этом году на новую стадию, когда фельдшеры из фельдшерско-акушерских пунктов могли бы, имея минимум оборудования - аппарат УЗИ, аппараты для экспресс-анализов - могли непосредственно предварительно какие-то исследования проводить, и эти данные автоматически бы переходили в Ненецкую окружную больницу, где специалист более высокого уровня с ними бы работал", - сказал Цыбульский.

Как отметил губернатор, в НАО в связи с труднодоступностью и удаленностью большинства населенных пунктов развитие телемедицины имеет первостепенное значение. "И работаем, чтобы наладить систему врач-врач, чтобы наши врачи могли тоже постоянно быть в контакте с коллегами из крупных медицинских центров и консультироваться в онлайн режиме по тем или иным вопросам", - добавил собеседник агентства.

В НАО в год проводится около тысячи телемедицинских консультаций.

Повышение доступности и качества первичной медпомощи, в том числе в отдаленных местностях, является одной из целей нацпроекта "Здравоохранение".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.