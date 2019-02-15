Более 7 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог в Курской области

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Свыше 7 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов направят в 2019 году на ремонт и строительство региональных автомобильных дорог в Курской области. Также в текущем году Минтранс РФ и Росавтодор приступят к реконструкции западного обхода Курска, северного и южного подъездов к городу, сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Роман Старовойт.

"В текущем году более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию [национального] проекта в дорожном строительстве - это ремонт, реконструкция, строительство. Это только федеральный и региональный бюджеты на региональную дорожную сеть", - сказал Старовойт.

Также в 2019 году начнется реализация трех крупных инвестиционных проектов по реконструкции западного обхода Курска, северного и южного подъездов к городу. Два из них завершат уже в текущем году. "Западный обход наши федеральные коллеги закончат в следующем году", - добавил Старовойт.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.