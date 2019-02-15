Вологодские власти утвердили 47 областных проектов в рамках национальных

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области намерено реализовать в ближайшие шесть лет 47 региональных проектов в рамках 10 национальных, их суммарная стоимость составит 58,4 млрд рублей до 2021 года. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор региона Олег Кувшинников в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"На 10 национальных проектов в Вологодской области запланировано финансирование в 58,4 млрд рублей до 2021 года. Реализация 47 региональных проектов обеспечена финансированием, поэтому по всем нацпроектам мы приступили к работе с 1 января. Паспорта утверждены, и соглашения подписаны, ответственные за реализацию назначены, один из проектов - "Демография" - я курирую лично, потому что это крайне важный для области вопрос", - сказал Кувшинников.

По его словам, к разработке и согласованию каждого проекта в регионе привлекались представители общественности, науки и бизнес-сообщества. Масштабный объем инвестиций будет направлен на развитие инфраструктуры, социальной сферы, цифровой экономики и поддержку малого и среднего предпринимательства. Не охвачены только два нацпроекта - "Наука" и "Труд".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.