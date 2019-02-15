На реализацию нацпроектов Ставрополья направят около 30 млрд рублей до 2021 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ставропольский край в 2019 году намерен направить на реализацию нацпроектов более 11 млрд рублей, сообщила ТАСС заместитель председателя краевого правительства - министр финансов региона Лариса Калинченко на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В пятницу в Сочи на встрече с главами регионов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что соглашения о предоставлении субсидий на нацпроекты заключили 95% регионов страны, и обратился к руководству остальных субъектов, в числе которых и Ставрополье, с рекомендацией оперативно решить эту проблему.

"Ставропольский край должен заключить 54 таких соглашения с федеральными органами власти о предоставлении целевых средств на исполнение мероприятий, определенных национальными проектами. На сегодня заключено уже 53, еще одно будет заключено в течение сегодняшнего дня. В результате в краевой бюджет будет привлечено 11 млрд 994 млн рублей [на 2019 год]", - сказала Калинченко.

В Министерстве финансов края ТАСС пояснили, что в 2020-2021 годы предполагается направить на реализацию нацпроектов порядка 18,6 млрд рублей. Таким образом финансирование нацпроектов до 2021 года составит около 30 млрд рублей. Данные о средствах до 2024 года не называются.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для реализации задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.