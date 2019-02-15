Более десяти медучреждений Курской области требуют модернизации

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более десяти медицинских учреждений в Курской области нуждаются в масштабной модернизации, также предстоит решить вопросы первичной медицинской помощи, улучшения здравоохранения в селах, обеспеченности медикаментами, сообщил в пятницу в интервью ТАСС врио главы региона Роман Старовойт на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Необходимость изменений в системе здравоохранения Курской области в ходе рабочей встречи с врио главы региона на прошлой неделе отметил руководитель Росздравнадзора. В частности, Михаил Мурашко подчеркнул, что властям области следует обратить внимание на наличие быстрого доступа жителей сел к медицинской помощи областных учреждений. Для частичного решения проблемы в этом году Курская область закупит 12 медицинских мобильных комплексов диагностики для отдаленных сел.

"В конце прошлого года достаточно объемный был документ, прокуратура Курской области в части здравоохранения обозначила ряд проблемных моментов - это и оказание первичной медицинской помощи, здравоохранение на селе, обеспеченность медикаментами. <…> В этой части нам придется серьезно поработать. Более десяти медицинских учреждений Курской области требуют масштабной модернизации", - сказал Старовойт.

Власти Курской области планируют ускорить реализацию в регионе национального проекта "Здравоохранение", используя механизм государственно-частного партнерства при строительстве медицинских учреждений.

"Мы сейчас проводим детальный анализ и расчет смет, потому что одномоментно сделать это [реконструкцию и строительство] нельзя. С другой стороны, есть так называемые коробочные предложения от банков, таких как Сбербанк, Газпромбанк, которые работают в этой сфере", - отметил врио главы региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.