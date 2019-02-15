Частные инвесторы вложат до четверти миллиарда рублей в проект Sochi. Digital Valley

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация города Сочи и Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики "Атом" договорились о сотрудничестве в создании акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа Sochi. Digital Valley ("Цифровой долины Сочи"). Соглашение в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали глава муниципального образования город-курорт Сочи Анатолий Пахомов и лидер проекта Sochi. Digital Valley, председатель попечительского совета фонда "Атом" Антон Немкин.

"Проект Sochi. Digital Valley уже запущен. Летом 2019 года закончится отбор команд и их проектов, после чего победители получат инвестиции от фонда "Атом" в размере до 5 млн руб. <...> Общий объем частных инвестиций в проект может составить до 250 млн рублей", - уточняется в сообщении фонда "Атом".

Инвесторы проекта - фонд "Атом" и один из лидеров российского рынка IT-услуг AT Consulting (Немкин входит в совет директоров AT Consulting). Также предполагается участие в проекте Фонда развития интернет-инициатив, который поможет в проведении акселерации стартапов. О подписании соглашения с фондом на эту тему сейчас идут переговоры. Проект Sochi. Digital Valley будет реализован при поддержке администрации города Сочи.

Как рассказал журналистам лидер проекта Антон Немкин, предполагается из более 500 участников отобрать свыше десяти команд-победителей. В первую очередь в акселераторе внимание будет уделяться проектам в области искусственного интеллекта, "интернета вещей", а также командам - разработчикам отечественных программных продуктов. По условиям соглашений с участниками Sochi. Digital Valley часть полученных средств победители фонда будут обязаны вложить в акселерацию своего стартап. Выпуск участников акселератора запланирован на осень этого года.

"Мы рассчитываем привлечь сотни молодых талантливых разработчиков, которые до сих пор не нашли возможности реализовать свои идеи. Зачастую проблема не только в отсутствии финансирования, но и в недостаточно качественной коммуникации. Как эксперты этого рынка, мы можем собрать на одной площадке Sochi. Digital Valley молодые умы и опытных менторов для акселерации проектов", - отметил Немкин.

О фонде

Созданный в 2017 г. Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики "Атом" объединяет специалистов в области IT, управления и экономики. Среди его задач - содействие тому, чтобы "цифра" во всех ее проявлениях служила гражданам России, делала их жизнь лучше и богаче. Фонд также активно работает над привлечением инвестиций в российскую отрасль информационно-коммуникационных технологий.