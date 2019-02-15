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Российский инвестиционный форум - 2019

Глава Камчатки назвал техошибкой отсутствие данных по договорам о субсидиях на нацпроекты

Владимир Илюхин добавил, что проверит эту информацию

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин назвал технической ошибкой отсутствие данных о том, что регион заключил соглашения о предоставлении субсидий на национальные проекты. Об этом он сообщил  в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее на встрече с главами регионов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что соглашения о предоставлении субсидий на национальные проекты заключили 95% регионов страны, и обратился к руководству отстающих в этом плане субъектов с рекомендацией скорее закрыть эту проблему. В числе таких регионов Медведев назвал Камчатский край.

"Мне кажется, это обычная техническая ошибка, у нас все соглашения подписаны. <...> А то, что прозвучало сегодня, я сейчас эту информацию проверяю. <...> Никаких предпосылок к тому, что что-то не подписали, не было", - сказал Илюхин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичИлюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайРоссийский инвестиционный форум - 2019
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