Около 6,7 млрд рублей направят на развитие медицины в Нижегородской области до 2021 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Национальный проект "Здравоохранение" позволит направить на развитие медицины в Нижегородской области 6,7 млрд рублей в течение 2019-2021 годов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава региона Глеб Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Нацпроект "Здравоохранение" позволит направить на развитие медицины в регионе в течение трех лет 6,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе почти 2 млрд рублей в 2019 году", - отметил Никитин.

В рамках реализации нацпроекта власти региона планируют решить несколько важных задач в сфере здравоохранения. В частности, планируется переоснастить два региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений на общую сумму 1,4 млрд рублей, построить и заменить девять фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. До 2024 планируется вдвое, до 42, увеличить число мобильных медицинских комплексов, а также развивать высокотехнологичную медицинскую помощь.

"В 2018 году такая помощь была оказана более чем 25 тыс. жителей региона, что на 17% выше, чем в 2017 году. Планируется, что общий объем оказания высокотехнологичной помощи в 2019 году превысит показатели прошлого года на 13,8%", - добавил Никитин.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.