Бурятия направит 83 млрд рублей на реализацию нацпроектов до 2024 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Республика Бурятия рассчитывает направить 83 млрд рублей на реализацию национальных проектов до 2024 года, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Алексей Цыденов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У нас [общая сумма до 2024 года] 83 млрд получается на все нацпроекты суммарно, вместе с федеральными деньгами - 67 [млрд рублей] федеральных, 16 [млрд рублей] наших", - сказал Цыденов, отвечая на вопрос об общей сумме финансирования.

Цыденов отметил, что финансирование проектов в соотношении 98% на 2% - это "ключевое решение" для Бурятии. "Если бы планка софинансирования для нас была выше, мы бы не смогли участвовать. Финансирование нашей части по нацпроектам обеспечено, то есть мы видим, что наш бюджет это может обеспечить. Мы понимаем, что реализуемые мероприятия в последующем дадут нагрузку в текущих расходах, то есть каждый новый детский сад, каждая новая школа, новый объект культуры за собой влекут расходы на их содержание, но мы исходим из того, что у нас экономика региона будет расти - у нас достаточно много инвестпроектов сейчас запускается", - пояснил он.

Бурятия участвует в 11 из 12 национальных проектов - во всех, кроме нацпроекта "Наука". По словам Цыденова, все региональные паспорта этих проектов готовы. "Нельзя выделить легкие или сложные, у каждого проекта есть свои особенности, все они имеют очень амбициозные цели, подняты высокие планки", - отметил глава региона.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.