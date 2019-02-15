АСИ: организационный процесс запуска нацпроектов в регионах нуждается в пересмотре

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Организацию финансирования национальных проектов в регионах необходимо пересмотреть, сообщила в пятницу в интервью ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что большинство мероприятий нацпроектов реализуется не на региональном уровне, а на муниципальном, и есть риск, что из-за обязательных процедур контракты на строительство будут подписаны только к середине лета, когда кончается строительный сезон. Также он отметил, что, соглашения заключаются на один год, и в декабре все начнется снова.

"Я здесь поддержку губернатора Пермского края Максима Решетникова, который сказал, что нам необходимо здесь серьезно пересмотреть сам процесс организационный запуска финансирования нацпроектов в регионах. Потому что очень много времени мы теряем на все бюрократические такие процедуры, конкурсы, вывешивание документов конкурсных, что, наверное, нам немножко мешает набрать тот темп, ту скорость в запуске", - сказала она.

По словам Чупшевой, еще одной важной составляющей для реализации нацпроектов является кадровое обеспечение. "Второе и очень важное - кадры. Причем и на уровне управленческих кадров, которые принимают решения, которые отвечают за направления нацпроектов. И в целом система подготовки кадров, начиная с детского садика и заканчивая старшим поколением", - добавила она.

Для развития кадрового потенциала, по мнению гендиректора АСИ, необходимы и программы переподготовки кадров, обучение цифровой грамотности, работе с большими данными.

"И здесь, конечно, очень важно обеспечить слаженность команд на федеральном и на региональном уровнях, которые смогут эффективно выстроить все процессы реализации этих проектов", - отметила собеседница агентства.

Национальные проекты по 12 направлениям (в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология) были разработаны во исполнение нового майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.