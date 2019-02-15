Власти Курганской области намерены решить проблему очередей в ясли за два года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Тринадцать детских садов-яслей планируется построить в рамках национального проекта "Образование" до 2020 года для решения проблемы очередей в Курганской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Вадим Шумков.

"По нацпроекту "Образование" мы уже двигаемся. В данный момент заложено строительство восьми детских садов-яслей в регионе, и порядка пяти мы закладываем на будущий год", - сказал Шумков.

Руководитель пресс-службы департамента образования и науки региона пояснила ТАСС, что по данным на текущий момент очередь в детсады для детей от трех до семи лет отсутствует. "Актуальная очередь для детей от двух месяцев до трех лет составляет порядка 1300 человек", - уточнила она.

По данным департамента, строительство восьми детсадов- яслей должно быть завершено в четвертом квартале 2019 года. Это будут три сада в Кургане - один на 240 мест и два на 140 мест в микрорайонах поселка Заозерный. Детсады на 140 мест построят в городе Макушино и селе Кетово, на 150 - в городе Шадринске, на 80 мест - в городах Щучье и Шумиха.

Курганская область участвует в 11 национальных проектах, объем государственных инвестиций составит около 7 млрд рублей.

Реализация национального проекта "Образование" рассчитана на 2019-2024 годы. Цель нацпроекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.