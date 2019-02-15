Воронежская область до 2024 года получит около 80 млрд рублей на реализацию нацпроектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области примут участие в реализации 11 из 12 национальных проектов и ожидают получить на них порядка 80 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Мы будем участвовать в 11 из 12 национальных проектов, общий объем федеральных средств - порядка 2 млрд рублей в 2019 году, далее по годам он будет меняться, но примерный объем сохранится. До 2024 года регион получит и направит на реализацию нацпроектов около 80 млрд рублей", - сказал Гусев.

Губернатор Воронежской области уточнил, что к федеральным средствам регион добавит и средства регионального бюджета.

"Наш уровень софинансирования невысок - 2%, но это по соглашению, а реально затраты региона будут выше. Например, медицинское оборудование <...>, нужно будет монтировать помещение для его установки. Поэтому, думаю, что где-то 70 на 30 - такое будет распределение затрат", - пояснил он.

По его словам, регион готов к таким расходам. "Более того, не дожидаясь реализации нацпроектов, мы по двум сферам - в здравоохранении и в культуре - уже выделили в этом году 2 млрд рублей на ремонт и на дооснащение. <...> Мы понимаем, что строить только новое бессмысленно, мы должны направлять значительную часть средств на поддержание и организацию уже существующего", - объяснил Гусев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.