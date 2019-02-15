В Воронеже в 2019 году начнут строительство нового корпуса онкодиспансера

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство зданий для трех крупных медицинских учреждений запланировано в Воронежской области за счет нацпроекта "Здравоохранение". Возведение одного из них - хирургического корпуса областного онкологического диспансера - начнется в 2019 году, сообщил глава региона Александр Гусев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Стоимость строительства хирургического корпуса онкодиспансера составит порядка 5 млрд рублей, противотуберкулезного - порядка 800 млн рублей и детского онкологического корпуса - более 1 млрд рублей. Мы готовим техническую документацию и в 2020 году начнем строить. Но корпус при онкодиспансере начнем строить в 2019 году за счет собственных средств - уже готовим, расчищаем участок", - сказал Гусев.

Он уточнил, что в дополнение к средствам нацпроекта на деньги из регионального бюджета в Воронеже будет построена поликлиника онкологического диспансера. "Это отдельное здание, историческое, поэтому есть определенные сложности, но мы приведем его в порядок - фактически будет реконструкция", - уточнил глава региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.