Орловская область получит в 2019 году на реализацию нацпроектов порядка 3 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей будет выделено Орловской области в 2019 году на реализацию 11 национальных проектов. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Мы участвует в 11 федеральных нацпроектах, не участвуем в одном. Формально мы не подписываем соглашения по проекту "Наука", но все равно будем [работать по этому направлению] через наши федеральные вузы - их шесть на территории региона. <…> На 2019 год объем средств чуть более 3 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, в 2019 году в регионе планируется провести масштабную работу по снижению смертности и раннему выявлению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Обновят оборудование, выстроят логистику диагностики, подчеркнул Клычков. В 3,5 раза увеличится количество денежных средств на ремонт дорог Орловской агломерации (Орел и Орловская область) - порядка 700 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

700 млн рублей из бюджетов всех уровней заложено на создание комфортной городской среды. Губернатор Орловской области заверил, что будет продолжена работа по расселению ветхого и аварийного жилья. Планируется открыть "Кванториум" и Центр для одаренных детей.

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.