Губернаторы в Сочи обсудили с членами правительства РФ нацпроекты и оптимизацию госзакупок

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Эффективная реализация национальных проектов, оптимизация системы госзакупок и вопросы поддержки отечественных производителей стали главными темами прошедшего в пятницу совещания членов правительства с высшими должностными лицами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом рассказали ТАСС руководители регионов.

"Самая большая задача для всех - это 44 ФЗ (закон о госзакупках - прим. ТАСС), потому что нам поставлены очень сжатые сроки по реализации нацпроектов. Это касается в первую очередь строительства новых объектов. 44 ФЗ - он, конечно, красивый, как сказал Дмитрий Медведев, внешне, но он реально тормозит работу. Сегодня об этом тоже было сказано, и правительство будет думать над тем, как эту процедуру сделать более энергичной, и мы надеемся, что этот вопрос будет решен", - рассказал ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Как пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков, ожидается оптимизация целого ряда процедур, обязательных при госзакупках. Например, существует обязательное требование выждать десять дней при внесении изменений в план-график закупок. "Ни у одного губернатора нет желания выжидать, есть желание максимально эффективно и быстро реализовать. Потому что мы зачастую получаем деньги в августе и до декабря должны закончить стройку, уходим в эти графики, только к ноябрю после августовского постановления выходим собственно на стройку, и нам [остается] месяц на стройку", - пояснил Клычков.

Поддержка отечественных производителей

По словам рязанского губернатора, обсуждался также вопрос привлечения региональных вузов для проведения научных исследований в рамках нацпроектов, а также централизация закупок оборудования, в том числе мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для регионов.

"Было сказано, что есть определенные предварительные решения о том, что ЦРБ (центральные районные больницы - прим. ТАСС) будут максимально обеспечиваться оборудованием отечественного производства", - добавил Любимов.

Как дополнил его губернатор Воронежской области Александр Гусев, обсуждалась возможность увязать отечественных производителей медицинского оборудования, фармацевтических компаний с задачами нацпроектов. "Сейчас задача - пилотные поликлиники сделать полностью на российском оборудовании, [это] хорошая, правильная задача. Cверхуникальное оборудование мы, наверное, не можем производить, а достаточно простое, которое и применяется в поликлиниках, уж точно способны делать. Надеемся, что и наши воронежские предприятия тоже в это включатся, у нас есть высокотехнологичное производство радиоэлектроники, которое мы вполне готовы применить", - сказал Гусев.

По его словам, достигнута также договоренность рассмотреть возможность продлить возраст земских врачей. "Сейчас есть возрастное ограничение, которое раньше было совсем жестким - 35 лет, сейчас мы его уже увеличили до 45 лет, может быть, можно будет чуть больше возраст разрешить. Молодых специалистов недостаточно, чтобы решить всю проблему нехватки врачей и фельдшеров", - пояснил воронежский губернатор.

Централизованные закупки

В ходе совещания обсуждались также идеи закупок у одного поставщика. У этих идей есть как сторонники, так и противники, отметили губернаторы.

"Одни говорят: давайте у единого поставщика, другие говорят: не надо у единого поставщика, потому что мы получаем оборудование, которое потом не обеспечено ни расходниками, ничем. На самом деле какого-то единого подхода нет, потому что нельзя одно решение применить на каждый регион, у всех своя специфика - у кого-то вечная мерзлота, у кого-то пальмы", - сказал орловский губернатор Клычков.

Но при этом, добавил он, обсуждался вопрос организации централизованных закупок по линии Минпромторга для служб скорой помощи и ФАПов. "Наверное, это логично, потому что иначе мы начинаем компоновать сами, исходя из наших возможностей и нашего видения, что не всегда подходит под стандарты, утверждаемые Минздравом", - сказал Клычков.

Схожего мнения придерживается воронежский губернатор Гусев. "Безусловно, какая-то часть закупок могла быть объединенная, и об этом говорили. Допустим, передвижные ФАПы могла бы закупать какая-то федеральная структура, потом уже поставлять в регионы", - сказал Гусев.

Но наряду с этим он высказался за то, чтобы снижать долю закупок у одного и того же производителя. "У нас есть какие-то сферы, либо продукты, которые мы, не найдя на рынке конкурентов, покупаем у одного и того же производителя. Скорее всего, на рынке представлены и другие производители, просто мы их плохо искали, поэтому снижать долю поставок от единственного поставщика, безусловно, нужно. И мы у себя тоже с этим боремся, этим больше всего грешат подведомственные учреждения", - сказал губернатор Воронежской области.

Вопросы компетенции и взаимодействия

В ходе совещания состоялся открытый диалог между министрами, вице-премьерами и губернаторами, подчеркнул глава Владимирской области Владимир Сипягин. Участники совещания договорились о четком взаимодействии между федеральными министерствами и регионами.

"Вот этот посыл он (Медведев - прим. ТАСС) дал не нам, он дал министрам. Это был один из моментов в финальной части, и это здорово, когда федеральная власть и непосредственно первый руководитель правительства понимают, что нам как субъектам крайне важно чувствовать поддержку руководителя в лице председателя правительства", - отметил Сипягин. По его словам, важно, что при обращении в министерство "по тому или иному вопросу председатель правительства ставит режим "сутки" для того, чтобы мы получили ответ". "Если не будет быстрой реакции на запрос, то тогда у нас руки будут связаны", - добавил владимирский губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.