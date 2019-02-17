Медведев уверен, что через шесть лет благодаря нацпроектам "жить станет гораздо лучше"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Реализация национальных проектов в течение ближайших шести лет превратит Россию в более современную и благополучную страну, хотя и "нет предела совершенству". Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ .

"Я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас", - сказал глава правительства. Он при этом назвал себя и своих коллег реалистами. "Мы вряд ли сможем сказать, что создали такую страну и такое общество, где всем жить одинаково хорошо. Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось", - сделал отсылку к советскому опыту премьер.

Медведев рассчитывает, что граждане уже в процессе реализации нацпроектов будут видеть изменения к лучшему. "Люди, которые не погружены в различные нормативные акты и особенно не следят за какими-то цифрами, должны сказать: "Да, есть проблемы, есть недостатки, но мы видим, что происходят изменения, и эти изменения в благоприятную сторону". Это важнее всего", - сказал председатель правительства.

Он также подчеркнул, что "нет предела совершенству". "Очевидно, что пройдет какое-то время, и те, кто придет нам на смену, кто будет принимать решения через какой-то промежуток времени, скажут, что вот это сделали, а это нет, поэтому мы предлагаем новые решения. И это абсолютно нормально, этим занимаются все страны", - заметил глава кабмина.

Роль бизнеса

Привлекать бизнес к реализации национальных проектов необходимо на рыночных условиях, считает российский премьер.

"Бизнес действительно должен участвовать. Но бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах. Эти внебюджетные деньги (7,5 трлн рублей на национальные проекты из внебюджетных источников - прим. ТАСС) мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес", - сказал премьер.

Он отметил, что "государственно-частное партнерство только тогда интересно, когда бизнес понимает, что в конечном счете он может на этом зарабатывать", указав на необходимость создавать привлекательные условия для предпринимателей. Медведев напомнил, что крупный бизнес уже предложил пакет приоритетных инвестиционных проектов "на очень значительные суммы", который сейчас находится на рассмотрении Министерства экономического развития РФ и других профильных ведомств. Глава кабмина добавил, что в предложенном бизнесменами перечне есть проекты крупных нефтяных и нефтехимических, газохимических комплексов, проекты по созданию искусственного интеллекта и написанию отечественного программного обеспечения.

Медведев подчеркнул, что при работе с этими проектами "самое главное - не напугать бизнес". "Это задача государства - создать разумные, комфортные условия, но в то же время не позволить, извините, сесть на шею", - указал председатель правительства.

"Когда нам говорят: "Мы это сделаем, но вы нам за это заплатите обязательно 100 рублей". А мы не можем заплатить эти 100 рублей, у нас на этот проект есть только 50 рублей. Значит, нужно искать компромиссы и достигать их, после этого возникнет полноценное государственно-частное партнерство", - пояснил он.

Премьер также прокомментировал реплику телеведущей, которая, говоря о так называемом списке Белоусова (инициатива помощника президента России Андрея Белоусова, предложившего летом 2018 года изъять 500 млрд рублей сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний), отметила, что "бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты". "Нет, тут никто им не обещал ничего забирать", - заверил глава кабмина, назвав подобные рассуждения на эту тему неверной трактовкой.

Сквозная система контроля

Медведев также считает необходимым создать сквозную систему контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты.

"Должна быть система сквозного контроля за тем, как эти деньги [бюджет нацпроектов] расходуются", - заявил он. По словам главы кабмина, контроль должен идти на федеральном уровне в правительстве, министерствах и ведомствах, на уровне властей регионов и в муниципалитетах. "Но при этом мы не должны создавать такую систему контроля, когда все будут ходить со связанными руками и говорить: мы хотим что-то сделать, но не можем", - добавил Медведев.

Также он отметил, что неприемлемо бюрократизировать процесс реализации нацпроектов, в том числе доводить до ситуации, когда выделенные средства "подвисают" и не доходят до исполнителя. "У нас страна с большими бюрократическими традициями, которые нужно, конечно, стараться отсекать", - подчеркнул глава кабмина. "Но зачастую разговоры о преградах начинает тот, кто просто не способен исполнять свои обязанности: типа, мы хотели бы, но так много преград, что мы ничего не можем делать", - заметил он. Медведев предупредил: "Те, кто будет эту работу делать не хорошо, эту работу делать перестанут".

По словам Медведева, необходимо добиваться реальных результатов нацпроектов, которые ощутят и увидят люди. "Сколько миллиардов ни называй, - такие, сякие цифры, - абсолютно никого это не касается, сказал он. - Наоборот, может даже вызвать скорее чувство злости: ну что эти миллиарды? А около моего дома как была лужа, как было все в таком состоянии, как 20 лет назад, так и осталось. Поэтому будем судить об эффективности управляющих по их делам, в том числе и руководителей регионов, территорий".