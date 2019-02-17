Медведев отметил, что должен быть оптимистом, иначе вокруг будет "оголтелый пессимизм"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если он сам не будет уверен в достижении поставленных целей, то пессимистические настроения будут и у всего его окружения.

"Я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", - сказал Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ, посвященном теме реализации нацпроектов.

Премьер напомнил, что на эту тему он высказывался и в завершение своего выступления на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля. Тогда глава правительства, обращаясь к участникам форума, призвал сделать уверенность в успехе частью должностных обязанностей каждого из них и "постараться передать этот настрой" всем гражданам России.