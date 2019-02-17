Медведев обсудит реализацию нацпроекта "Экология"

Целями нацпроекта "Экология" до 2024 года являются переход к эффективному обращению с отходами и ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов; снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах; повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое; создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий и обеспечение 100% воспроизводства лесов.

Всего на реализацию нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - около 3,2 трлн рублей). При этом самое большое финансирование предусмотрено для реализации включенного в этот нацпроект федерального проекта "Внедрение наилучших доступных технологий" - 2,427 трлн рублей.

С 1 января текущего года в России стартовала реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, которая является частью нацпроекта "Экология". В рамках этой реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и цивилизованное обращение с отходами.

В феврале 2019 года в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщали, что правительство РФ разработало комплекс мер, который позволит сократить стоимость услуги по вывозу мусора для отдельных регионов страны. Кроме того, некоторые регионы на своем уровне установили адресные льготы на вывоз мусора для отдельных категорий населения. Всего с начала года к реформе присоединились 70 из 85 регионов РФ, еще шесть войдут в процесс к апрелю 2019 года. Москва и Санкт-Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным предстоит запустить новую систему к 2020 году.

Национальные проекты

Всего во исполнение нового майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года - по стратегическому развитию и приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и с реализацией приоритетных проектов.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован его президиум под руководством премьер-министра РФ, который регулярно собирает заседания. Предыдущее такое мероприятие прошло 28 января и было посвящено реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Также нацпроекты стали главной темой прошедшего на минувшей неделе Российского инвестиционного форума в Сочи, в котором принял участие председатель правительства РФ.