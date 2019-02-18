Камчатка получила первый транш на сумму более 2 млрд рублей на реализацию нацпроектов

ТАСС, 18 февраля. Камчатский край получил первые средства на реализацию нацпроектов в размере более 2 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что на встрече с главами регионов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что соглашения о предоставлении субсидий на национальные проекты заключили 95% регионов страны, и обратился к руководству отстающих в этом плане субъектов с рекомендацией скорее закрыть проблему. В числе таких регионов Медведев назвал Камчатский край. В свою очередь, губернатор Камчатки Владимир Илюхин в интервью ТАСС сообщил, что отсутствие данных о заключенных соглашениях может быть технической ошибкой, регион все соглашения подписал.

"Первые бюджетные средства на реализацию нацпроектов на территории Камчатского края - свыше 2 млрд рублей - поступили уже в текущем финансовом году", - говорится в сообщении. Всего правительство региона подписало 23 денежных соглашения на выделение финансирования для реализации национальных проектов. 15 февраля были подписаны соглашения с Минспортом России на 190 млн рублей о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса "Водник" и с Минстроем России на 1,09 млрд рублей по программе "Сейсмика".

"Для нас крайне важно, чтобы при заключении соглашений федеральными ведомствами учитывалась специфика именно Камчатского края. Северо-восточные территории нельзя приравнивать, например, к средней полосе России. В частности, это касается сейсмики и строительства нового жилья. Так, мы не просто должны вводить новые квадратные метры: для Камчатки остро стоит вопрос жилья, которое по новым нормативам не соответствует требованиям сейсмоусточивости", - приводятся в сообщении слова губернатора региона.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс должен включить универсальный зал с трибунами для зрителей на 550 мест, 25-метровый и детский бассейны, тренажерный зал, залы для занятий единоборствами, аэробикой и теннисом. Кроме того, здесь планируется разместить две открытые площадки: с антивандальными силовыми тренажерами и игровую.