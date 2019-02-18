На реализацию нацпроектов в Якутии направят свыше 18,6 млрд рублей в 2019 году

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Более 18,6 млрд рублей предусмотрено на реализацию приоритетных национальных проектов на территории Якутии в 2019 году, сообщил ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в республике будет направлено свыше 35,5 млрд рублей.

"На 2019 год предусмотрено финансирование в размере более 18,6 млрд рублей, в том числе 11,6 млрд рублей из федерального бюджета", - рассказал Солодов.

Национальные проекты по 12 направлениям (в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология) были разработаны во исполнение нового майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.