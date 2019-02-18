Эксперт: реформа в отрасли сделает мусорные полигоны безопасными для людей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Реформа отрасли обращения с отходами позволит сократить число полигонов для захоронения мусора и сделать их безопасными для людей. Об этом в интервью ТАСС сообщил Исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Сейчас на полигоны для бытовых отходов вывозится практически несортированный мусор, он складируется слоями и пересыпается инертными грунтами. Органические отходы в его составе начинают гнить, перемешиваются с осадками - получается вредная для экологии жидкость - фильтрат, который может загрязнят почву и реки, и свалочный газ. На запах этого газа регулярно жалуются жители.

"В результате реформы отрасли количество полигонов сократится. Более того, они станут безопасными для людей. То, что мы делаем, направлено на сокращение объемов захоронения отходов. Есть только две технологии: либо сжигать, а потом захоранивать шлаки, либо сортировать, полезные фракции отправлять на переработку, а оставшиеся "хвосты" захоранивать", - сказал он.

Губайдуллин добавил, что сжигание мусора после того, как он будет отсортирован и часть его переработана и компостирована, позволит вывозить на свалки минимум отходов и растянуть срок их эксплуатации. При термическом обезвреживании отходов, по его данным, полученный шлак в 10 раз меньше изначальных отходов по объему и в три раза - по массе.

"На полигоны будет уходить минимальное количество мусора. Мы пересмотрим строительные нормы и сможем использовать оставшийся после переработки шлак для строительства дорог. Старые свалки будут рекультивированы", - сказал Губайдуллин.

По словам эксперта, Россия не может дальше существовать со старой системой обращения с отходами. "В России много регионов, где свалки фактически начали подступать к городам. Еще пару лет, и наступит настоящий мусорный коллапс", - пояснил он.

Нацпроект "Экология"

Согласно национальному проекту "Экология", доля коммунального мусора в России, который будет поступать на сортировку вырастет с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. К этому времени в стране введут в эксплуатацию новые предприятия по переработке отходов совокупной мощностью 23,1 млн тонн. В результате мероприятий проекта доля отправленного на переработку мусора вырастет с 7% в 2019 году до 36% в 2024 году. Сейчас, по расчетам Министерства природных ресурсов и экологии, ежегодно в РФ образуется порядка 70 млн тонн бытового мусора.