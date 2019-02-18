Бурятия получит более 4 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Республика Бурятия получит до 2024 года более 4 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

"Минстрой Бурятии заключил соглашения по показателям с Минстроем России по нацпроекту "Жилье и городская среда". Общий объем средств на реализацию национального проекта в Бурятии составит более 4 млрд рублей. Объем жилищного строительства в республике должен увеличиться более чем на 2 млн кв. м", - сообщили в пресс-службе.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Бурятии будут проведены мероприятия по трем федеральным проектам - "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

"За шесть лет на благоустройство территорий в республику поступит порядка 1,4 млрд рублей. В 2019 году на финансирование муниципальных программ по формированию современной городской среды предусмотрено более 306 млн рублей, в том числе 300 млн - за счет федерального бюджета. Это на 40% больше чем в 2018 году, - уточнили в пресс-службе. - Всего за шесть лет будет благоустроено более 1,3 тыс. общественных пространств и более 1 тыс. дворов". Кроме того, к 2024 году из непригодного для проживания жилья планируется переселить порядка 3,7 тыс. граждан.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что республика участвует в 11 из 12 национальных проектов - во всех, кроме нацпроекта "Наука". До 2024 года регион рассчитывает направить на реализацию национальных проектов 83 млрд рублей, 67 млрд из которых - федеральные средства.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.