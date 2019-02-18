УрФУ в рамках нацпроекта "Культура" готов заняться цифровизацией музеев в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) в рамках национального проекта "Культура" готов выступить базовой организацией на Урале в рамках задачи по цифровизации культурной сферы, в частности музеев. Об этом в понедельник сообщил ТАСС проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев.

"Участвовать в конкурсе в рамках проекта "Культура" мы планируем... Там есть раздел, касающийся цифровизации музеев, тут мы можем выступить базовой организацией в нашем регионе, потому что эти компетенции у нас есть, туда мы тоже будем подавать заявку вместе с гуманитарным институтом и институтом радиоэлектроники и информационных технологий", - сказал Кружаев.

По его словам, университет может не попасть в конкурсы проекта "Культура", потому что предполагается, что участие в них будут принимать профильные организации. "Но мы искренне считаем, что, если бы нашему университету была предоставлена такая возможность, мы бы создали очень хороший и продуктивный центр", - добавил собеседник агентства.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются около 35 тыс. студентов. В вузе расположены 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.

Нацпроект "Культура" осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений - 84 млрд рублей - потребует первый раздел. В нацпроект, в частности, заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.

Куратором проекта назначена вице-премьер Ольга Голодец, руководителем - министр культуры РФ Владимир Мединский.