Медведев поручил перейти на прямые закупки лифтов у производителей для капремонта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по переходу на прямые закупки лифтового оборудования у заводов-производителей при проведении капитального ремонта. Об этом говорится в поручениях по итогам совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта "Жилье и городская среда", опубликованных на сайте кабмина.

"Минстрою России, Минфину России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России в целях повышения эффективности использования средств фондов капитального ремонта представить до 3 апреля 2019 года в правительство Российской Федерации предложения по переходу на прямые закупки у заводов-изготовителей лифтового оборудования и применению расширенного банковского сопровождения фондов к таким закупкам на базе уполномоченного банка в жилищном строительстве", - говорится в документе.

Также по итогам совещания дано поручение разработать механизм заемного внебюджетного финансирования по льготной ставке для выполнения программы ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах "с учетом недопущения роста обязательных платежей граждан". Ответственными за исполнение этого поручения определены Минфин, Минпромторг, Минстрой, Минэкономразвития совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ, госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ" и АО "ДОМ.РФ".

Помимо этого, в поручениях говорится о необходимости утвердить "дорожную карту" по развитию производства лифтового оборудования, которая, в частности, будет предусматривать консолидацию производственных мощностей лифтостроительных предприятий и стимулирование спроса на внутреннем рынке. Поручение дано Минпромторгу, Минфину, Минстрою, Минэкономразвития и ФАС совместно с "ВЭБ.РФ" и АО "ДОМ.РФ". Отмечается, что о результатах разработки плана необходимо доложить в правительство до 4 июня 2019 года.

В поручениях по итогам совещания также говорится о необходимости разработать до 3 апреля 2019 года предложения по участию производителей лифтов в аккредитации организаций, которые осуществляют монтаж, замену, ремонт и обслуживание лифтового оборудования. Ответственными за исполнение этого поручения назначены Ростехнадзор, Минпромторг, Минстрой, Минэкономразвития и ФАС.

О стимулировании спроса на отечественную строительную технику

Отдельный блок поручений по итогам совещания касается стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и технику в сфере дорожного строительства и ЖКХ.

"Минпромторгу России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минстрою России и ФАС России представить до 15 мая 2019 года в правительство Российской Федерации предложения по мерам стимулирования спроса на внутреннем рынке на конкурентоспособную российскую промышленную продукцию, в том числе строительно-дорожную и коммунальную технику, а также технику, использующую природный газ в качестве моторного топлива", - говорится в документе.

К этой же дате поручено разработать инициативы по "созданию преференций при закупке услуг у организаций, использующих российскую строительно-дорожную, коммунальную и прочую технику, материалы и оборудование". Информация о возможности российского производства оборудования, техники и материалов для реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" и региональных программ капремонта должна быть размещена в государственных информационных системах ценообразования в строительстве и промышленности.

Помимо этого, Минтрансу, Минстрою, Минпромторгу и Минэкономразвития поручено до 27 марта представить в правительство предложения по увеличению объемов строительства автомобильных дорог с применением цементобетонных покрытий с учетом оценки их экономической эффективности. Отдельное поручение касается безопасности универсальных спортивных и детских игровых площадок. До 20 марта обновленный перечень требований к таким объектам в правительство должны направить Минпромторг, Росстандарт, Минспорт и Минздрав.