Глава Минэкономразвития доложит в Госдуме о ходе реализации нацпроектов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках "правительственного часа" в Госдуме 6 марта расскажет о ходе реализации национальных проектов. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Орешкин принял участие в заседании президиума фракции единороссов, на котором и обсуждался предстоящий "правительственный час".

"Мы обсудили целый ряд важных вопросов, начиная с макроэкономических, связанных с общими трендами развития мировой экономики, которые отражаются на России, кончая вопросами, которые непосредственно затрагивают интересы каждого человека, отдельных категорий", - сказал Исаев по итогам заседания президиума.

"Конечно, в центре нашего внимания и в центре "правительственного часа" будет реализация национальных проектов, тех национальных целей, которые заложены президентом в его указе. Мы рассчитываем, что именно о готовности и Федерации, и субъектов Федерации к реализации этих национальных проектов мы будем говорить 6 марта в первую очередь", - продолжил он.

По словам Исаева, министр проинформировал депутатов о том, что соглашения с субъектами РФ, необходимые для реализации нацпроектов, подписаны, "либо это процесс завершается". "Показатели, по которым субъекты [РФ] будут отчитываться, тоже скоро будут доведены до них. Мы заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы субъекты полностью осознали, что они подписали", - резюмировал Исаев.