Правительство представит меры по стимулированию микроэлектроники

ГОРКИ, 18 февраля. /ТАСС/. Налоговые льготы и ряд других мер стимулирования микроэлектроники рассматриваются в рамках подготовки дорожной карты, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Как и во всем мире при разработке мер [развития микроэлектроники] мы будем опираться на такие инструменты государственной поддержки, помимо прямого государственного участия бюджетного: это налоговые льготы и другие меры нетарифного регулирования. Нам нужно сделать эту отрасль инвестиционно привлекательной", - сказал Борисов на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, особое внимание будет уделено разработке мер, которые бы содействовали существенному увеличению использования отечественных радиоэлектронных изделий для осуществления мероприятий в рамках национальных проектов. "В разы должно увеличиться не только производство микросхем, но и количество их разработчиков. На данный момент дизайн-центров в стране несколько десятков, а должно быть несколько сотен", - сказал Борисов.

Он отметил, что комплекс мер по развитию микроэлектроники будет доложен главе правительства в конце апреля. "Мы готовим актуализированную стратегию развития этого комплекса и дополнительные меры адресной поддержки", - сказал Борисов.