Медведев подписал документы в рамках реализации нацпроекта "Экология"

ГОРКИ, 18 февраля./ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решения правительства по организации экологической политики.

"Я подписал несколько документов, связанных с организацией экологический политики в нашей стране. Один из них устанавливает правила выдачи, переоформления, изменения и отзыва комплексных экологических разрешений, и содержит исчерпывающий перечень обязательных требований в области охраны окружающей среды", - сказал Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, теперь для этого не потребуется "бесконечное количество согласований". Будет необходима только одна заявка от предприятия, сказал глава правительства. "И итогом должен стать единый документ на семь лет с правом продления", - сказал он.

Как заявил Медведев, второй документ устанавливает химические и физические нормативы для оценки качества окружающей среды: воды, почвы, воздуха. "Разработано все это с учетом естественного природного фона и соответствует международным стандартам", - заявил он.

По словам премьер-министра, регионы могут вводить и свои региональные экологические нормативы. "Но они не могут быть ниже общефедеральных", - добавил Медведев.