Пилотный проект раздельного сбора мусора начался в заповеднике "Столбы" под Красноярском

ТАСС, 18 февраля. Администрация красноярского заповедника "Столбы" запустила пилотный проект по раздельному сбору мусора (РСО). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Сегодня два мусоровоза впервые осуществили вывоз разных видов отходов с заповедной территории. Сырье в виде пластика и бумаги отправились на перерабатывающий завод, а бытовой мусор - на полигон", - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в заповеднике уже пытались реализовать раздельный сбор мусора, но проблема не была решена, так как заповеднику не удавалось найти партнера - перерабатывающее предприятие.

"Согласно изменениям в законодательстве, а также с целью формирования и повышения экологической культуры, в 2019 году "Столбы" активно включились в программу по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В заповеднике организовано раздельное накопление, сбор и раздельный вывоз мусора с территории", - говорится в сообщении.

В заповеднике отметили, что в прошедшие выходные волонтеры "Заповедного десанта" начали работу с посетителями, рассказывая о важности сортировки, а в понедельник с заповедной территории впервые осуществили раздельный вывоз отходов.

"Сегодня на четырех площадках в заповеднике установлены контейнеры с маркировками "Пластик, бумага" и "Прочий мусор". Подписан договор с "Дивногорским заводом полимерных изделий" о поставке перерабатываемого сырья. А прочий мусор, по отдельному договору, забирает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО "РостТех", - сообщили в министерстве.

Администрация заповедника также запустила новый проект "Заповедный десант: разделяя отходы, помогаем природе" с участием местных волонтеров и при поддержке Минприроды РФ и министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. "Просветительская работа волонтеров и сотрудников заповедника заключается в том, что в дни массового посещения территории - в выходные и праздничные дни, в течение всего года они будут разъяснять туристам новые правила обращения с отходами и призывать поддержать проект заповедника по снижению экологической нагрузки на окружающую среду", - говорится в сообщении федерального ведомства.

Заповедник "Столбы" создан в 1925 году для охраны природных комплексов скального массива урочища Столбы. Он находится на правом берегу Енисея у юго-западной окраины Красноярска. Площадь - 47,2 тыс. га. На заповедной территории выделены три района с разными режимами охраны: закрытая зона, буферная зона, туристско-экскурсионный район.

В рамках стартовавшей в 2019 году в России реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, чтобы сделать окупаемым цивилизованное обращение с мусором и предотвратить образование нелегальных свалок. С начала года к реформе присоединились 70 из 85 регионов РФ, еще шесть войдут в процесс к апрелю 2019 года. Москва и Санкт-Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным предстоит запустить новую систему к 2020 году.