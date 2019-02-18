На ремонт дорог Рязанской области в 2019 году направят 2,67 млрд рублей

ТАСС, 18 февраля. Объем финансирования проекта "Безопасные и качественные дороги" в Рязанской области в 2019 году вырастет до 2,67 млрд рублей, что на 1,21 млрд рублей больше, чем годом ранее. Паспорт регионального проекта утвержден, сообщается на сайте регионального правительства.

"Только в 2019 году на реализацию дорожной деятельности планируется направить 2,67 млрд рублей, из них 730 млн рублей - это средства областного бюджета. В частности, на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог выделено 2,5 млрд рублей, на устройство искусственного освещения - 69,7 млн рублей, на расширение автоматической системы управления дорожным движением и повышение безопасности дорожного движения - 90 млн рублей", - говорится в сообщении.

Региональный проект включает две подпрограммы: "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Обе направлены на приведение региональной дорожной сети в нормативное состояние, формирование механизмов общественного контроля за ходом дорожных работ.

Ранее сообщалось, что более 50% дорог Рязанской области будут приведены в нормативное состояние до 2024 года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас требованиям соответствует лишь 21% региональных трасс.