Камчатка направит первые 2 млрд рублей по нацпроектам на строительство жилья и детсадов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первые 2 млрд рублей, поступившие в бюджет Камчатки на реализацию национальных проектов, будут направлены на строительство жилья и детских садов, а также на строительство и реконструкцию систем водоснабжения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Законодательного собрания региона.

Ранее сообщалось, что Камчатский край получил первые средства на реализацию нацпроектов в размере более 2 млрд рублей. Всего правительство региона подписало 23 денежных соглашения на выделение финансирования для реализации национальных проектов.

"Средства предусмотрены на строительство жилья, шести детских садов - трех в Петропавловске, двух в Елизово и одного в Вилючинске, а также на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в районах края. В следующие два года мы получим на эти цели еще 3,6 млрд рублей. В рамках нацпроектов край также будет строить ФОК "Водник", и первые 190 млн рублей на эти цели ожидаются в текущем году", - приводятся в сообщении слова председателя краевого парламента Валерия Раенко.

Регион участвует в реализации 11 нацпроектов, сегодня соглашения об участии, а также о получении средств федерального бюджета подписаны по семи из них. Защита участия региона в еще четырех нацпроектах должна состояться ориентировочно в апреле.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс должен включить универсальный зал с трибунами для зрителей на 550 мест, 25-метровый и детский бассейны, тренажерный зал, залы для занятий единоборствами, аэробикой и теннисом. Кроме того, здесь планируется разместить две открытые площадки: с антивандальными силовыми тренажерами и игровую.