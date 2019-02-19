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На реализацию нацпроектов в Башкирии до 2024 года направят около 180 млрд рублей

По словам врио главы республики Радия Хабирова, почти треть из планируемых средств выделят из внебюджетных источников

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 180 млрд рублей предусмотрено на реализацию национальных проектов в Башкирии до 2024 года, сообщил во вторник врио главы республики Радий Хабиров.

"До республики доведены утвержденные паспорта всех 12 национальных проектов. Предполагаем решение стратегических задач в рамках 55 региональных проектов. Планируется, что общий объем финансирования региональных проектов до 2024 года составит около 180 млрд рублей", - сказал он в ходе совещания в Уфе под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Хабиров уточнил, что почти треть из планируемых средств будет выделена из внебюджетных источников. В этом году власти региона ожидают из федерального бюджета более 15 млрд рублей.

Национальные проекты по 12 направлениям были разработаны во исполнение нового майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.

Теги
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