ФАС хочет снять ограничения для жителей многоквартирных домов по выбору оператора связи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспокоена ситуацией, когда цены на услуги связи в отдельных микрорайонах могут существенно отличаться от рыночного уровня. Как сообщил начальник отдела в управлении регулирования в сфере связи и ИТ ФАС Роман Федюков, антимонопольной службой вместе с профильными министерствами был разработан законопроект, устраняющий ограничения для операторов связи по предоставлению услуг жителям многоквартирных домов.

"Сейчас в некоторых жилых комплексах и микрорайонах цены на оказание услуг связи могут быть выше в 2-3 раза по сравнению с рыночными. Такой разрыв мы наблюдаем в результате анализа ФАС и поступающих обращений от наших граждан", - сказал Федюков ТАСС по итогам заседания комитета РСПП по устранению барьеров для развития цифровой экономики.

Антимонопольная служба считает, что сложившаяся ситуация неблагоприятно отражается на состоянии конкуренции: у операторов связи не всегда есть возможность недискриминационного доступа в многоквартирные дома для оказания услуг связи, а жители таких домов ограничены в выборе поставщиков услуг связи. Это отражается на качестве, сервисе предоставляемых услуг и их стоимости, полагают в ФАС.

"По экспертным оценкам, операторы связи ежегодно тратят около 2% выручки на доступ к объектам многоквартирных домов, что не может положительно сказываться на конкуренции. В конечном счете это приводит к росту стоимости услуг связи для населения, снижению инвестиционной привлекательности отрасли", - указывает Федюков.

Для решения этой проблемы ФАС, Минкомсвязь и Минстрой разработали законопроект, направленный на снижение административных барьеров, создание условий для недискриминационного доступа к объектам общедомовой собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения сетей связи. Документ был разработан в соответствии с Национальным планом развития конкуренции, утвержденным президентом РФ, и сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Одна из главных идей законопроекта - безвозмездность доступа, то есть отсутствие обязательного требования о наличии договора для размещения линий и средств связи между оператором связи и лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, уточнили в ФАС.

Жизнь в условиях цифровой экономики

Принятие законопроекта позволит пользователям услуг связи иметь возможность выбора оператора связи на конкурентной основе и обеспечить справедливую конкуренцию, полагает Федюков.

По его словам, упрощение размещения средств и линий связи в многоквартирных домах поможет достижению показателей, установленных нацпрограммой "Цифровая экономика РФ". Среди основных целевых показателей нацпрограммы - доля домохозяйств в России, имеющих широкополосный доступ к интернету, должна составить 97% в 2024 году.

Для исполнения майского указа президента РФ 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года включительно.