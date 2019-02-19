Новосибирские аграрии вдвое увеличили поставки зерна по железной дороге

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области в феврале 2019 года отгрузили железнодорожным транспортом в два раза больше зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области во вторник.

"За прошедшие дни февраля [отгружено] 41 тыс. тонн. Отгрузки зерна железнодорожным транспортом в феврале этого года почти в два раза выше, чем в таком же месяце 2018 года", - сообщили в правительстве области.

Ранее сообщалось о возобновлении государственного субсидирования экспортных перевозок зерна железнодорожным транспортом с февраля 2019 года, что позволит селу компенсировать рост цен на ГСМ, запчасти и электроснабжение, а фермеры смогут повысить стоимость зерна. Льготный тариф на перевозку зерна железнодорожным транспортом, как указывалось, действует с февраля по сентябрь 2019 года в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.

За январь отгружено 83 тыс. тонн, а всего с начала года - 124,2 тыс. тонн, что на 20% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Железнодорожным транспортом, начиная с сентября 2018 года, вывезено 379,7 тыс. тонн зерна, что на 64% выше аналогичного периода предыдущего года. На экспорт направлено 240,5 тыс. тонн, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В правительстве региона отметили, что работа по отгрузке зерна в 2019 году ведется рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В нацпроект входит федеральный проект "Экспорт продукции АПК". Цель проекта - увеличить объем экспорта всех видов продукции АПК, включая зерновые и масличные культуры.