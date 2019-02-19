Дублировавшая "цифровой" нацпроект программа "Цифровая экономика РФ" отменена

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утвержденная в июле 2017 года программа "Цифровая экономика Российской Федерации" признана утратившей силу. Как сообщила пресс-служба кабмина, документ подписан 12 февраля 2019 года.

В аппарате правительства напомнили, что в конце декабря 2018 года был утвержден паспорт национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

"В связи с преемственностью национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" по отношению к ранее утвержденной программе "Цифровая экономика Российской Федерации" эта ранее утвержденная программа признана утратившей силу. Таким образом, исключено дублирование программных документов в области развития цифровой экономики", - пояснили в кабинете министров.

Во исполнение нового майского указа президента РФ от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

В частности, бюджет национального проекта "Цифровая экономика" на период с 2019 по 2024 год составит 1,63 трлн рублей. Курировать нацпроект будет вице-премьер РФ Максим Акимов. Руководителем проекта назначен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, а администратором - его заместитель Евгений Кисляков.

Основными целями национального проекта "Цифровая экономика" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России. Кроме того, программа нацелена на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.