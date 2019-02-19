Более 80% регоператоров по обращению с отходами приступили к работе в России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 80% региональных операторов, которые были отобраны в результате реформы по обращению с отходами в России, приступили к работе. Об этом сообщил во вторник глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе селекторного совещания с субъектами РФ под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

В рамках стартовавшей в январе реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным регоператорам, отобранным по конкурсу. В большинстве регионов территория была поделена между несколькими операторами - на так называемые кластеры. С начала 2019 года к реформе присоединились 70 из 85 регионов РФ, ожидается, что еще шесть войдут в процесс к апрелю. Москва и Санкт-Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным семи предстоит запустить новую систему к 2020 году.

"С 1 января в России начали действовать новые экологические требования по обращению с твердыми коммунальными отходами, более 80% субъектов перешли на новую модель управления. Выбран 241 региональный оператор на 262 зонах деятельности. Приступили к работе - 196 регоператоров", - приводит пресс-служба Минприроды РФ слова Кобылкина.

Он добавил, что по итогам 2019 года в реформу должны включиться 90% регионов, и поблагодарил всех руководителей субъектов за активное участие в процессе.