Власти Ульяновской области выделят на реализацию нацпроектов в 2019 году 14 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области направят на реализацию национальных проектов в этом году 14 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Ульяновская область участвует в 11 из 12 национальных проектов, обозначенных президентом Владимиром Путиным в майском указе 2018 года. На их реализацию в регионе в этом году будет направлено 14 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что глава региона Сергей Морозов заявил о персональной ответственности членов правительства региона и глав муниципальных образований за достижение показателей по национальным проектам. В Ульяновской области создан проектный офис - Центр управления реформами, с которым будут взаимодействовать различные ведомства в их реализации.

"Необходимо продумать по каждому проекту с участием муниципалитета подписание соглашений, где четко указано, на какие показатели муниципалитет должен выйти <…> Каждый муниципалитет должен иметь четкое видение - где, как и за счет чего он участвует в реализации нацпроектов на территории Ульяновской области", - привели слова губернатора в его пресс-службе.